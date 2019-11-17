Конец света: в Кирове запланировано масштабное отключение электричества
В понедельник 18 ноября в Кирове пройдет плановое отключение электричества. График отключения опубликовало АО «Горэлектросеть». Электричество пропадет точечно по всему Кирову, от центра до окраин. Срок отсутствия света в домах варьируется от двух до восьми часов в зависимости от района. Также в некоторых домах его отключат во второй половине дня.
Ознакомиться с графиком отключения можно на фотографиях ниже.
Отключение пройдет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах. Фото: admkirov.ru
Фото: admkirov.ru
Фото: admkirov.ru
Отключение коснется и Нововятского района. Фото: admkirov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU