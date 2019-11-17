2019-11-17T14:16:40+03:00
Общество

Конец света: в Кирове запланировано масштабное отключение электричества

Свет отключат практически по всему городу
Анастасия РОМАНОВА
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В понедельник весь город останется без света.В понедельник весь город останется без света.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В понедельник 18 ноября в Кирове пройдет плановое отключение электричества. График отключения опубликовало АО «Горэлектросеть». Электричество пропадет точечно по всему Кирову, от центра до окраин. Срок отсутствия света в домах варьируется от двух до восьми часов в зависимости от района. Также в некоторых домах его отключат во второй половине дня.

Ознакомиться с графиком отключения можно на фотографиях ниже.

Отключение пройдет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах. Фото: admkirov.ru

Отключение пройдет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах. Фото: admkirov.ru

Фото: admkirov.ru

Фото: admkirov.ru

Фото: admkirov.ru

Фото: admkirov.ru

Отключение коснется и Нововятского района. Фото: admkirov.ru

Отключение коснется и Нововятского района. Фото: admkirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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