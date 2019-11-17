Зима пришла, а с ней и холод: какая погода ожидает кировчан на предстоящей неделе

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-17T12:58:38+03:00

Прогноз обещает резкий перепад от тепла к крепким морозам

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Предстоящая рабочая неделя ожидает быть напряженной в погодном плане: синоптики предсказывают резкий переход от снежного дождя к сильным морозам. По данным сайта gismeteo.ru, прогноз на предстоящую неделю таков:

Понедельник: ничего нового - от -1 до +1 градусов, пасмурно, небольшой снег.

Вторник: необходимо утеплиться — синоптики прогнозируют резкое похолодание, перепад температуры от -2 до -15, впрочем, последней отметки стоит ждать лишь около девяти вечера. С утра обещается пасмурное небо и небольшой снег, днем же небо должно быть чистым.

Среда: зима пришла - ночью до -18 градусов. Днем температура установится на отметке от -12 до -16. В прогнозе — солнышко и чистое небо.

Четверг: уже станет полегче – днем температура будет колебаться от -8 до -11, над головой — чистое небо.

Пятница: к зиме пора привыкать. Синоптики прогнозируют температуру от -6 до -9 и переменную облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU