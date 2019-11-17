Зима пришла, а с ней и холод: какая погода ожидает кировчан на предстоящей неделе
Предстоящая рабочая неделя ожидает быть напряженной в погодном плане: синоптики предсказывают резкий переход от снежного дождя к сильным морозам. По данным сайта gismeteo.ru, прогноз на предстоящую неделю таков:
Понедельник: ничего нового - от -1 до +1 градусов, пасмурно, небольшой снег.
Вторник: необходимо утеплиться — синоптики прогнозируют резкое похолодание, перепад температуры от -2 до -15, впрочем, последней отметки стоит ждать лишь около девяти вечера. С утра обещается пасмурное небо и небольшой снег, днем же небо должно быть чистым.
Среда: зима пришла - ночью до -18 градусов. Днем температура установится на отметке от -12 до -16. В прогнозе — солнышко и чистое небо.
Четверг: уже станет полегче – днем температура будет колебаться от -8 до -11, над головой — чистое небо.
Пятница: к зиме пора привыкать. Синоптики прогнозируют температуру от -6 до -9 и переменную облачность.
ИСТОЧНИК KP.RU