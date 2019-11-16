В Кирове появятся новые современные троллейбусы

16 Нояб. 17:11 2019-11-16T17:24:59+03:00

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Сегодня, 16 ноября, в троллейбусном депо состоялась презентация троллейбусов нового поколения «Авангард», пополнивших парк Автотранспортного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе города Кирова. Ключи от пяти новых машин лучшим водителям «Автотранспортного предприятия» вручил глава администрации Кирова Илья Шульгин.

- В текущем году мы получим 15 новых троллейбусов - все они низкопольные, полностью адаптированные под доступную среду, удобные для маломобильных граждан - и людей с особенностями здоровья, и мам с колясками, и представителей старшего поколения. Есть планы по обновлению парка общественного транспорта и на ближайшие годы. Общественный транспорт должен стать более привлекательным для горожан, и мы будем поэтапно продвигаться к этой цели, - отметил сити-менеджер во время торжественной церемонии.

После презентации одну из новинок пустили в пробный заезд - от троллейбусного депо до гостиницы «Вятка» и в обратном направлении. Современный общественный транспорт имеет целый ряд преимуществ - в частности, в салоне установлены USB-порты. Также в транспорте есть противозажимное устройство дверей. Если между закрывающихся створок обнаружится препятствие, троллейбус попросту не сдвинется с места.

Сесть в нем смогут 30 человек, а всего троллейбус может вместить 107 человек. Электродвигатель полностью защищён от попадания влаги и пыли. Алгоритм управления двигателем экономит дополнительно до 10 % электроэнергии. Также современные машины способны ехать без контакта с проводами - на автономном ходу они могут пройти до одного километра.

В автотранспортном предприятии уточнили, что до 12 декабря в Киров придут оставшиеся десять новых троллейбусов. А первые пять выйдут на линию уже в ближайший понедельник, 18 ноября. Вывести приобретенные троллейбусы планируется на маршрут №8.

ИСТОЧНИК KP.RU