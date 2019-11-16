В Ленинском районе привлекли к ответственности 15 родителей
14 ноября состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Кирова. На заседании рассмотрели 50 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей либо опекунов.
В итоге к административной ответственности привлекли 15 взрослых за ненадлежащее исполнение своих обязанностей - воспитание, содержание, обучение, защита прав и интересов детей.
- За эти нарушения предусмотрены предупреждение или административный штраф в размере от 100 рублей до 500 рублей, - рассказали в КДН.
Кроме того, одного из родителей привлекли к ответственности за то, что его ребенок пил спиртное. Также за употребление алкоголя накажут трех подростков. Им придется выплатить штраф в размере от 500 рублей до 1000 рублей.
Во время заседания семьям и подросткам предложили различные варианты выхода из сложившейся ситуации, соцподдержку и помощь специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU