В Ленинском районе привлекли к ответственности 15 родителей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-16T16:05:14+03:00

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14 ноября состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Кирова. На заседании рассмотрели 50 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей либо опекунов.

В итоге к административной ответственности привлекли 15 взрослых за ненадлежащее исполнение своих обязанностей - воспитание, содержание, обучение, защита прав и интересов детей.

- За эти нарушения предусмотрены предупреждение или административный штраф в размере от 100 рублей до 500 рублей, - рассказали в КДН.

Кроме того, одного из родителей привлекли к ответственности за то, что его ребенок пил спиртное. Также за употребление алкоголя накажут трех подростков. Им придется выплатить штраф в размере от 500 рублей до 1000 рублей.

Во время заседания семьям и подросткам предложили различные варианты выхода из сложившейся ситуации, соцподдержку и помощь специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU