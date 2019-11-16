«Зимой жизнь в городе не отменяется»: урны и скамейки на зиму не исчезнут

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-16T14:40:48+03:00

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Зима уже на пороге, а это значит, что благоустроенный вид города слегка «пошатнется». По сложившейся уже практике с улиц Кирова на зиму убираются урны, а из парков - скамейки. В предыдущие годы кировчане жаловались в соцсетях на это досадное обстоятельство, и к ним прислушались. Внимание департамента городского хозяйства и управления дорожной и парковой инфраструктуры на этот факт обратил глава городской администрации Илья Шульгин.

По итогу, как сообщили 15 ноября в департаменте городского хозяйства, этой зимой урны на зимнее хранение убираться не будут. Как поясняют в департаменте, подрядчики будут ежедневно следить за их наполняемостью и вовремя освобождать от мусора.

Также скамейки в парках и скверах скамейки останутся на своих местах на радость активному количеству кировчан.

- На зиму их количество в целях сохранности будет немного уменьшено, поскольку в зимнее время горожане не так активно посещают эти зоны отдыха. Но во всех парках и скверах в разных уголках скамейки будут, и подрядчики должны будут очищать их от снега одновременно с уборкой дорожек, - отметили в департаменте.

Администрация города также сообщает, что до конца 2019 года в Кирове будет закуплено около 70 новых скамеек и более 200 новых урн. Устанавливать их будут уже весной. В частности, скамейки планируют разместить на широких тротуарах и в кировских парках.

ИСТОЧНИК KP.RU