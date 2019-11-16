В ДТП возле Вахренок погиб человек

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-16T13:07:01+03:00

Водитель выехал на встречку и заплатил за это жизнью

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Вчера, 15 ноября, в 17:40 на 17 км автодороги Киров-Советск-Яранск у деревни Вахренки столкнулись две «легковушки» - ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Об этом нам сообщает ГИБДД Кировской области.

По предварительным данным, водитель «семерки» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате предполагаемый виновник аварии скончался от полученных травм. По предварительной информации, пассажирку «семерки», а также водителя второго автомобиля и его пассажирку пришлось отвезти в больницу из-за полученных травм.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU