В ДТП возле Вахренок погиб человек
Водитель выехал на встречку и заплатил за это жизнью
Один человек погиб и двое пострадали. Фото: vk.com/gibdd43
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Вчера, 15 ноября, в 17:40 на 17 км автодороги Киров-Советск-Яранск у деревни Вахренки столкнулись две «легковушки» - ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Об этом нам сообщает ГИБДД Кировской области.
По предварительным данным, водитель «семерки» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате предполагаемый виновник аварии скончался от полученных травм. По предварительной информации, пассажирку «семерки», а также водителя второго автомобиля и его пассажирку пришлось отвезти в больницу из-за полученных травм.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU