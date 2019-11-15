2019-11-15T18:38:26+03:00
Общество

17 ноября водителей в Кирове проверят на алкоголь

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать в Ленинском районе
Ольга Маковеева
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В Кирове снова пройдут сплошные проверки водителейВ Кирове снова пройдут сплошные проверки водителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 17 ноября, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей. Автоинспекторы будут останавливать все автомобили в Ленинском районе. В зоне особого внимания - популярные у кировчан места отдыха. Также сотрудники ГИБДД проверят въезды и выезды из областного центра. В рейдах примут участие народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль».

Представители Госавтоинспекции напоминают автовладельцам, что не стоит вступать в споры с сотрудниками ДПС или пытаться дать взятку - все происходящее записывают видеорегистраторы, которые установлены в патрульных автомобилях.

Наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде достаточно сурово: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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