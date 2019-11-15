Игорь Васильев призвал кировчан вовремя уплатить все имущественные налоги

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-15T18:56:12+03:00

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Сегодня, 15 ноября, прошла встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с руководителем УФНС России по Кировской области Денисом Смеховым. Обсуждались вопросы, связанные с уплатой налогов физическими лицами.

- На сегодняшний день более половины налогоплательщиков нашего региона налог на имущество уже уплатили, - пояснил Денис Смехов. По состоянию на 11 ноября, в бюджет области от налогоплательщиков поступило 940 миллионов рублей.

Собственники имущества уплачивают налоги на основании уведомления, которое приходит им из УФНС. В этом году рассылка уведомлений началась с первых дней августа. Из 653 тысяч уведомлений, 93 тысячи направлены в электронной форме пользователям специального сервиса УФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Если же гражданин не получил квитанцию своевременно, ему необходимо обратиться в налоговые органы или МФЦ. Чтобы получать уведомления «не вставая с дивана», достаточно создать личный кабинет на сайте налоговой службы www.nalog.ru. С этого года форма уведомлений изменилась: отдельных квитанций с реквизитами для отчисления налогов больше не формируют, их сразу печатают в текст налогового уведомления. Так что теперь налогоплательщики могут не беспокоиться за то, что им придет квитанция с недостоверными данными. Для большего удобства налогоплательщики могут просканировать штрих-код или QR-код с помощью смартфона. Благодаря модернизации онлайн-сервиса «Личный кабинет» налогоплательщик может заплатить налог или погасить задолженность без визита в налоговую службу. Всю интересующую информацию можно найти, «кликнув» по вкладке «Жизненные ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU