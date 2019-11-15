2019-11-15T16:04:03+03:00
Общество

В Кировской области пассажирскими перевозками занимались нелегалы

Четыре перевозчика не регистрировали свою деятельность
Ольга Маковеева
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В Кировской области работали четыре нелегальных перевозчика. Фото: vk.com/gibdd43В Кировской области работали четыре нелегальных перевозчика. Фото: vk.com/gibdd43
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Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области совместно с представителями Госавтодорнадзора и Министерства транспорта провели масштабные проверки индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками.

За пять дней, с 30 октября по 4 ноября 2019 года, проверили 853 транспортных средства. Из них 19 оказались с техническим неисправностями, в том числе с незарегистрированными изменениями конструкции автобусов, и 10 работали без тахографов. Кроме того, 129 водителей пассажирского автотранспорта нарушили правила дорожного движения. Водителей, должностных и юридических лиц првлекли к административной ответственности.

А в Верхнекамском, Оричевском и Малмыжском районах четыре перевозчика вообще не имели статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы о нарушении лицензионных условий представители Госавтонспекции направили в Ространснадзор. Напоминаем, что проверки организовали после аварии в Нолинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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