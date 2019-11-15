2019-11-15T11:46:42+03:00
Общество

«Ливневка» в Кочуровском парке доделана

Но окончательно ее эффективность можно будет проверить только весной
Ольга Маковеева
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Раньше в межсезонье Кочуровский парк подтапливалоРаньше в межсезонье Кочуровский парк подтапливалоФото: Анна КРЮКОВА
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Кировчане не раз жаловались на лужи и грязь в Кочуровском парке, особенно, этим дождливым летом. Сейчас, как сообщает пресс-служба городской администрации, все проблемы с ливневой канализацией там решены.

Полностью завершены работы по установке дождеприемных лотков для отвода поверхностных вод с газонов и подключению их к существующей ливневке. Правда, эффективность всей системы можно будет проверить только следующей весной.

- В любом случае гарантийные обязательства подрядчика составляют три года, за это время любые недостатки будут устраняться без привлечения средств муниципального бюджета, - сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

Работы по восстановлению газонов, с которых был смыт грунт продолжат весной. А сейчас рабочие убирают намывы с газонов, подметают и подсыпают противогололедными материалами дорожки. Администрация города контролирует состояние парка в ежедневном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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