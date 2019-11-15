«Ливневка» в Кочуровском парке доделана
Кировчане не раз жаловались на лужи и грязь в Кочуровском парке, особенно, этим дождливым летом. Сейчас, как сообщает пресс-служба городской администрации, все проблемы с ливневой канализацией там решены.
Полностью завершены работы по установке дождеприемных лотков для отвода поверхностных вод с газонов и подключению их к существующей ливневке. Правда, эффективность всей системы можно будет проверить только следующей весной.
- В любом случае гарантийные обязательства подрядчика составляют три года, за это время любые недостатки будут устраняться без привлечения средств муниципального бюджета, - сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.
Работы по восстановлению газонов, с которых был смыт грунт продолжат весной. А сейчас рабочие убирают намывы с газонов, подметают и подсыпают противогололедными материалами дорожки. Администрация города контролирует состояние парка в ежедневном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU