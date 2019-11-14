2019-11-14T17:55:19+03:00
Общество

В Кирове начал работу 19 Межрегиональный форум энергосбережения

Цель форума – общение и обмен опытом между лидерами предприятий
Анастасия РОМАНОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Сегодня, 14 ноября, в Кирове стартовал 19-й межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсоснабжение». В церемонии открытия приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев, заместитель председателя Заксобрания региона Роман Титов, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Леонид Перминов, ректор Вятского госуниверситета Валентин Пугач.

Межрегиональный форум энергосбережения проводится в Кирове ежегодно с 2000 года и является единственным крупным региональным мероприятием в своей сфере. В этом году форум проходит в 19-й раз. Организаторами мероприятия являются правительство Кировской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Союз «Вятская торгово-промышленная палата» и КОГУП «Агентство энергосбережения».

Для участия в форуме зарегистрировались более 900 человек. Среди них – представители предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Республики Коми, Удмуртии и Татарстана.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев осмотрел организованную в рамках форума выставку – экспозицию технологий и комплексных решений. На экспозиции 30 предприятий Кировской области представили свое оборудование для производства тепло- и электроэнергии, в том числе использующее местные виды топлива, приборы регулирования и учета расхода энергии, теплосберегающие строительные материалы и технологии, теплообменное оборудование, способы водоподготовки в системах теплоснабжения, теплоизоляционные материалы, энергетический аудит. Экспозиция является показательной площадкой для применения в работе инновационных технологий. Для предприятий же это – возможность продемонстрировать свои достижения и наработки.

— На этой уникальной площадке демонстрируются разработки и достижения в сфере энергетики, инновационные технологии и оборудование энергетической отрасли, перспективные проекты, которые, я уверен, будут способствовать созданию благоприятных условий для внедрения принципов энергосбережения. Это очень важно сегодня – создавать условия для развития энергосбережения. Чтобы каждый гражданин мог применить в своей жизни технологию, которая поможет сэкономить ресурс, а значит, и плату за него, — сказал Игорь Васильев.

Одним из важнейших мероприятий форума стало пленарное заседание «Энергоэффективность – стратегический вектор развития», проведенное заместителем председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. В заседании приняли участие главы муниципалитетов, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса и промышленных предприятий региона.

Программа форума рассчитана на два дня. За это время на круглых столах обсудят вопросы применения энергосберегающих технологий в капитальном ремонте, установки приборов учета, заключения соглашений, цифровизации в электроснабжении, реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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