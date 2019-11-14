Кировскому клиническому стоматологическому центру исполнилось сто лет

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-14T17:52:48+03:00

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Сегодня, 14 ноября, в Кировском клиническом стоматологическим центре прошло торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею учреждения. На церемонии присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Кировской области Герман Гончаров и министр здравоохранения области Андрей Черняев. Проводила мероприятие главный врач стоматологического центра Ирина Халявина.

Становление Кировского клинического стоматологического центра берет начало в ноябре 1991 года с открытия Вятской зубоврачебной амбулатории, оказывающей медицинскую стоматологическую помощь всему населению г. Вятки силами 3 зубных врачей. Сегодня медицинское учреждение является координационным центром развития стоматологии в регионе. Это одно из крупных учреждений не только Кировской области, но и России, в состав которого входят 4 взрослых и 2 детские стоматологические поликлиники. И на этом история центра не заканчивается: оно продолжает развиваться и совершенствоваться.

– Сто лет – это большой, насыщенный значимыми событиями и свершениями путь. Сегодня Кировский стоматологический центр является современным и динамично развивающимся учреждением. Он одним из первых внедряет новые методики диагностики, лечения и профилактики, оборудован современными стоматологическими установками и продолжает совершенствование технической базы,– отметил Игорь Васильев.

Клиника постоянно расширяет перечень и повышает качество предлагаемых медицинских услуг, занимается обучением и повышением квалификации своих медицинских кадров, приобретает современное диагностическое и лечебное оборудование.

– Огромный коллектив Кировского клинического стоматологического центра объединяет в себе лучших специалистов, лучшие умы и лучшие технологии региона, – сказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – Коллектив, как и сама клиника, шагает в ногу со временем.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняевй отметил просветительскую работу, которая ведется среди детского населения региона в рамках акции центра «Ее величество «Зубная щетка», а также подчеркнул значимость выездной работы специалистов в рамках проекта «Стоматологический десант», которая проходит в самых отдаленных районах Кировской области.

Во время юбилейного мероприятия состоялось награждение специалистов Центра почетными грамотами и благодарственными письмами правительства региона, Министерства здравоохранения России и Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU