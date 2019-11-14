Новгородский поисковый отряд нашел останки кировского солдата

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-14T16:33:41+03:00

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Вчера, 13 ноября, в Туже состоялась церемония передачи найденных поисковым отрядом останков и личных вещей бойца Красной Армии, уроженца деревни Городище Тужинского района Кировской области Алексея Юдникова. Кировчанин числился пропавшим без вести с марта 1942 года. Останки были найдены волонтерами поискового отрядом «Березка» в Демянском районе Новгородской области. Также был найден принадлежавший бойцу «смертельный медальон».

Отряд «Березка» сообщил о найденных останках межрайонному поисковому отряду «Рубеж» из Кировской области. Кировские поисковики рассказали об этом событии главе региона во время личного приема. Благодаря помощи Игоря Васильева останки бойца доставили на малую Родину.

– Сегодня – торжественный и печальный день, – сказал в своей речи губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И усилия этих молодых ребят приближают окончание войны, поскольку сегодня еще один солдат нашел свое успокоение на Родине. Память о нем жива.

Единственные оставшиеся в живых родственники солдата – дочь Гребнева Раиса Алексеевна и племянник Гребнев Юрий Леонидович. Раисе Алексеевне был всего один год, когда ее отца призвали на фронт.

Раиса Алексеевна выразила глубокую благодарность губернатору Кировской области и поисковому отряду «Рубеж» за оказанную помощь.

– Здесь похоронен его брат, жена, – добавила Раиса Алексеевна. – А теперь он здесь будет лежать, и я буду знать, что это мой отец.

Останки Алексея Юдникова будут захоронены в Тужинском районе. Медальон погибшего бойца останется в его семье.

ИСТОЧНИК KP.RU