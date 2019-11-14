Нехарактерная погода: в Кировскую область придет аномальное для ноября тепло

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-14T15:48:09+03:00

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15-17 ноября через наш регион будет находится в теплом секторе циклона. Он значительно повлияет на погоду в Кировской области.

- Теплая, относительно сухая воздушная масса принесет нехарактерную для этого времени года погоду, - сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В дневные часы сквозь неплотную облачность выглянет солнце, воздух прогреется до +5 градусов, ночью столбик термометра опустится до минусовых значений за счет радиационного выхолаживания атмосферы.

Кроме того, синоптики рассказали о том, что окончание ноября также будет аномально теплым. По их прогнозам температура воздуха во второй половине месяца будет выше на 6 градусов, чем средние многолетние значения. К счастью, количество осадков будет держаться в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU