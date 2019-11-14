2019-11-14T15:48:09+03:00
Общество

Нехарактерная погода: в Кировскую область придет аномальное для ноября тепло

Уже в выходные температура воздуха поднимется значительно выше нуля
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Окончание ноября будет достаточно теплымОкончание ноября будет достаточно теплымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

15-17 ноября через наш регион будет находится в теплом секторе циклона. Он значительно повлияет на погоду в Кировской области.

- Теплая, относительно сухая воздушная масса принесет нехарактерную для этого времени года погоду, - сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В дневные часы сквозь неплотную облачность выглянет солнце, воздух прогреется до +5 градусов, ночью столбик термометра опустится до минусовых значений за счет радиационного выхолаживания атмосферы.

Кроме того, синоптики рассказали о том, что окончание ноября также будет аномально теплым. По их прогнозам температура воздуха во второй половине месяца будет выше на 6 градусов, чем средние многолетние значения. К счастью, количество осадков будет держаться в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24