Нехарактерная погода: в Кировскую область придет аномальное для ноября тепло
15-17 ноября через наш регион будет находится в теплом секторе циклона. Он значительно повлияет на погоду в Кировской области.
- Теплая, относительно сухая воздушная масса принесет нехарактерную для этого времени года погоду, - сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В дневные часы сквозь неплотную облачность выглянет солнце, воздух прогреется до +5 градусов, ночью столбик термометра опустится до минусовых значений за счет радиационного выхолаживания атмосферы.
Кроме того, синоптики рассказали о том, что окончание ноября также будет аномально теплым. По их прогнозам температура воздуха во второй половине месяца будет выше на 6 градусов, чем средние многолетние значения. К счастью, количество осадков будет держаться в норме.
ИСТОЧНИК KP.RU