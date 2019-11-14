Губернатор Кировской области посетил обновленную Тужинскую ЦРБ

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-14T13:31:47+03:00

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Вчера, 13 ноября, губернатор Кировской области Игорь Васильев, приехавший в пгт. Тужа с рабочим визитом, посетил Тужинскую ЦРБ в сопровождении главы района Леонида Бледных и министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева. Губернатор осмотрел больницу, пообщался с коллективом и главным врачом больницы Андреем Кузнецовым.

Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, укомплектованность персоналом в больнице неплохая – выше, чем в среднем по региону. В этом году приступил к работе новый врач-терапевт. В настоящее время в Кировском медицинском университете в рамках целевого набора обучается пять студентов, заключивших договор с Тужинской ЦРБ. По одному человеку учатся на стоматологическом и педиатрическом факультете, три – на лечебном, и еще один заканчивает ординатуру по специальности «Неврология».

Игорь Васильев отметил, что привлечение на работу новых специалистов является одной из важнейших задач в сфере здравоохранения. Также он заметил, что для отдаленных поселков и районов Кировской области одним из самых эффективных вариантов стал бы переход на семейную врачебную практику.

– Это когда врач общей практики, чуть более широкого профиля, чем узкие специалисты, знает всю семью, включая детей, и его офис оборудован минимальным, но достаточным набором оборудования, аппаратами УЗИ и ЭКГ, – подчеркнул глава региона. – Подготовка врача общей практики занимает 6 лет, поэтому начинать нужно уже сейчас, в том числе, строить ФАПы, что мы и делаем, и офисы врачей общей практики. Кроме того, мы должны готовить больше фельдшеров и медсестер.

Губернатор выразил надежду на то, что в ближайшее десятилетие больницы отдаленных районов перейдут к подобной практике.

ИСТОЧНИК KP.RU