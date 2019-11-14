У семьи из Даровского забрали пятерых детей: младшего доставили в больницу

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-14T13:20:43+03:00

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Из неблагополучной семьи в селе Красное Даровского района забрали пятерых детей. Ребята в возрасте от двух месяцев до семи лет проживали в антисанитарных условиях. Родители о детях не заботились, не работали и состояли на учете. Об этом сообщили в УФССП по Кировской области.

Обоих родителей уже неоднократно предупреждали, что детей могут забрать из семьи. На жителей в органы опеки жаловались и медики, и судебные приставы. В итоге, комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с требованием лишить отца и мать родительских прав и взыскать с них алименты.

Затем детей забрали из семьи. Четверых из них передали органам опеки. Младшего ребенка доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU