В Юрьянском районе 68-летний пенсионер погиб в пожаре
Причиной стала неосторожность при курении
Причиной пожара стало неосторожное курение.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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12 ноября в поселке Гирсово Юрьянского района произошел пожар в квартире пенсионера. Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, огонь вспыхнул по вине самого мужчины. Предположительно, он курил в постели. Виновник происшествия погиб в пожаре от отравления продуктами горения.
По статистике, курение в нетрезвом состоянии – одна из наиболее распространенных причин гибели людей на пожарах. За 10 месяцев нынешнего года в Кировской области произошло 2395 пожаров, причиной 203 из них стала неосторожность при курении. При этом погибло 53 человек, 18 травмировано.
ИСТОЧНИК KP.RU