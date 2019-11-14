2019-11-14T12:05:03+03:00
Происшествия

В Юрьянском районе 68-летний пенсионер погиб в пожаре

Причиной стала неосторожность при курении
Анастасия РОМАНОВА
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Причиной пожара стало неосторожное курение.Причиной пожара стало неосторожное курение.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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12 ноября в поселке Гирсово Юрьянского района произошел пожар в квартире пенсионера. Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, огонь вспыхнул по вине самого мужчины. Предположительно, он курил в постели. Виновник происшествия погиб в пожаре от отравления продуктами горения.

По статистике, курение в нетрезвом состоянии – одна из наиболее распространенных причин гибели людей на пожарах. За 10 месяцев нынешнего года в Кировской области произошло 2395 пожаров, причиной 203 из них стала неосторожность при курении. При этом погибло 53 человек, 18 травмировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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