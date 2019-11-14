В Кирове пропала 16-летняя девушка
В последний раз ее видели 13 ноября
Девушку разыскивают с 13 ноября. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове разыскивают 16-летнего подростка. Анастасия Девятерикова, проживающая в Ленинском районе, вышла из дома 13 ноября около 11.00. С тех пор информации о ее местонахождении нет.
ПРИМЕТЫ
Анастасии на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, светло-русые волосы до плеч, серо-голубые глаза.
На момент ухода из дома девушка была одета в бежевую куртку, бордовое платье, ботинки с цепями, имела при себе черную сумку через плечо.
Любую информацию о девушке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU