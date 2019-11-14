В Кирове пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-14T11:38:14+03:00

В последний раз ее видели 13 ноября

Изменить размер текста: A A

В Кирове разыскивают 16-летнего подростка. Анастасия Девятерикова, проживающая в Ленинском районе, вышла из дома 13 ноября около 11.00. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

ПРИМЕТЫ

Анастасии на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, светло-русые волосы до плеч, серо-голубые глаза.

На момент ухода из дома девушка была одета в бежевую куртку, бордовое платье, ботинки с цепями, имела при себе черную сумку через плечо.

Любую информацию о девушке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU