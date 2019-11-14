Дерзкий налетчик с газовым баллончиком украл из кассы магазина восемь тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-14T11:00:03+03:00

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Ранним утром 12 ноября в полицию сообщили о совершившемся грабеже в одном из магазинов на улице Ленина. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. Вошедший посетитель распылил в помещении газовый баллончик, после чего, воспользовавшись замешательством продавца, забрал из кассы восемь тысяч рублей и скрылся.

Работница магазина передала приметы грабителя полиции. Похожего молодого человека в нескольких кварталах от места ограбления задержали сотрудники Росгвардии. Задержанным оказался 20-летний кировчанин, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских. Так, например, в апреле молодого человека задерживали за кражу шоколада из магазина. До этого момента он находился в розыске как скрывающийся от органов дознания и следствия. В совершении грабежа молодой человек сознался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья». В грабеже молодой человек сознался. Сейчас полиция устанавливает его причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU