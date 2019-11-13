2019-11-13T13:53:00+03:00
Происшествия

150% от месячной нормы: в Кирове выпало рекордное количество осадков

Это связано с прохождением двух активных циклонов
Анна КРЮКОВА
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За сутки 7 ноября в Кирове выпали 37 мм осадковЗа сутки 7 ноября в Кирове выпали 37 мм осадковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В начале ноября в Кирове зафиксировали рекордное количество осадков. Так, с 1 по 11 ноября выпало 150% осадков. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология».

- Это связано с прохождением двух активных циклонов, - уточнили в паблике. - Особенно стоит отметить, что 7 ноября в городе выпало сразу 37 мм осадков в виде дождя, перешедшего в мокрый и обычный снег.

Также метеорологи-любители отметили, что в тот же день в городе зафиксировали многочисленные подтопления. В том числе и из-за таяния снега, высота которого составляла 17 сантиметров.

Напомним, что самым влажным был ноябрь 1983 года. Тогда в городе за месяц выпало 133 миллиметра осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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