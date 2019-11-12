2019-11-12T18:24:23+03:00
Общество

Первая карта мусорного полигона в Осинцах продолжит работу

Кроме того, в региональном правительстве работают над созданием полигона в Кирово-Чепецком районе
Анна КРЮКОВА
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На первую карту полигона продолжат вывозить мусорНа первую карту полигона продолжат вывозить мусорФото: Олег АДАМОВИЧ
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Во вторник, 12 ноября, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационные жалобы правительства Кировской области по полигону в Осинцах. Однако, как пояснили «Комсомолке» в региональном министерстве охраны окружающей среды, никаких оснований для приостановления работы нет.

- Первая карта полигона в Осинцах на сегодняшний день внесена в Государственный реестр размещения отходов, имеет все разрешительные документы на эксплуатацию, - уточнили в министерстве.

При этом по решению суда, отменяется разрешение на строительство второй карты полигона. Однако инвестор уже работает над получением необходимых документов для продолжения строительства.

- Параллельно правительство Кировской области работает над созданием полигона в Кирово-Чепецком районе, как и было запланировано территориальной схемой, - добавили в региональном министерстве охраны окружающей среды. - Сейчас ведутся работы по формированию земельного участка.

Напомним, что Арбитражный суд Кировской области установил, что разрешение на строительство полигона в деревне Осинцы власти выдали незаконно. Поэтому его действие отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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