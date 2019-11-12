2019-11-12T17:59:54+03:00
Общество

Одним из строителей «Титаника» был вятчанин

Всего двое россиян участвовали в создании лайнера
Олег ЛЯЛИН
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Мирон Кочкин работал на верфи, с которой в Атлантику уплыл "Титаник". Фото: vk.com/cic43Мирон Кочкин работал на верфи, с которой в Атлантику уплыл "Титаник". Фото: vk.com/cic43
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Мирон Кочкин - так звали нашего земляка, которому удалось поучаствовать в строительных работах знаменитого корабля. Об этом рассказал вятский историк Альберт Рошальский группе ВК «Вятка: туризм и отдых».

Мирон Кочкин родился в Котельническом уезде. Его отец был моряком. Судостроению Кочкин обучался в Мурманске. В 1909 году Мирон познакомился с магнатом из Англии Стюартом Питти. Британец пригласил нашего земляка к себе на родину, чтобы получить новые навыки судостроения. Спустя год Мирон Кочкин приехал на верфи города Белфаст. Там шло масштабное строительство самого большого парохода на то время - «Титаника». Кстати, вместе с вятчанином на строительство приехал еще один русский гражданин Степан Чугов.

Кочкин отправлял письма на родину. В них он писал, как тяжело ему приходится на верфи. Но это было не самое сильное впечатление. Он восхищался величиной и красотой судна, которое скоро должно спуститься на воду. Наступил январь 1912 года. Кочкин вернулся в Мурманск. Через четыре месяца корабль уплыл в свой первый и последний рейс.

Крушение «Титаника» потрясло рабочих, которые его строили. Позднее Мирон Кочкин вернулся в Вятку, участвовал в «Первой Коммунистической Регате Пролетариев Европы», работал главным мастером Аркульского судостроительно-судоремонтного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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