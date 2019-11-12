2019-11-12T17:22:17+03:00
Общество

Жители Кирова жалуются на шум из-за строек

Нарушения выявлены на 89 объектах
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Сильные шумы исходят от строек, промышленных предприятий и общепита.Сильные шумы исходят от строек, промышленных предприятий и общепита.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Одним из самых главных физических факторов, который влияет на наше здоровье, и нашу среду обитания - это шум. Число граждан Кировской области, которые жалуются на шумы, исходящие от различных построек составляет более 70%. Сильнее всего «гудят» следующие объекты: предприятия общественного питания и торговли (конкретно - вентиляционное и холодильное оборудование), предприятия отдыха и развлечений, инженерное оборудование (насосы, лифты, трансформаторы), которое работает круглосуточно.

Только за нынешний год Управление Роспотребнадзора получило 135 жалоб на «шумные объекты». Обращения жителей рассмотрены и проведены замеры с помощью оборудования, которое измеряет уровень шума. Как оказалось, 89 объектов игнорируют нормы превышения громкости звуков. «Нарушителей спокойствия» оштрафовали. Напомним, что создание шумов, которые не дают жителям полноценно отдохнуть, с 22.00 до 6.00, является нарушением общественного спокойствия.

ВАЖНО

Телефон единой информационной линии Управления Роспотребнадзора по Кировской области (8332) 40-67-24.

Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00; перерыв на обед с 12:00 до 12:48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая карта мусорного полигона в Осинцах продолжит работу
Одним из строителей «Титаника» был вятчанин
790 многодетных семей Кировской области подали заявления на получение регионального семейного капитала
В Кирове пройдет XIХ Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение»
В Кировской области иномарка сбила мужчину с детской коляской
В Кирове после «диверсии» бобров начали ремонт улицы Луганской
В Кирсе откроют ясли на 60 мест
Космонавты поприветствовали будущих участников студенческой олимпиады «Я - профессионал» с борта МКС
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
Нововятский пенсионер подозревается в убийстве 59-летней женщины
В «УРАЛХИМе» отметили Всемирный День молодежи
В Кировскую область ввезли тонну зараженных киви
Микрорайон Урванцево чуть не затопило ливневыми водами
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Единственная козоводческая ферма в Кировской области планирует производить 7 тонн молока в сутки
Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова
«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2
Драка кировских школьниц закончилась травмой головы
Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы
Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов