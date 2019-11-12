Жители Кирова жалуются на шум из-за строек

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-12T17:22:17+03:00

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Одним из самых главных физических факторов, который влияет на наше здоровье, и нашу среду обитания - это шум. Число граждан Кировской области, которые жалуются на шумы, исходящие от различных построек составляет более 70%. Сильнее всего «гудят» следующие объекты: предприятия общественного питания и торговли (конкретно - вентиляционное и холодильное оборудование), предприятия отдыха и развлечений, инженерное оборудование (насосы, лифты, трансформаторы), которое работает круглосуточно.

Только за нынешний год Управление Роспотребнадзора получило 135 жалоб на «шумные объекты». Обращения жителей рассмотрены и проведены замеры с помощью оборудования, которое измеряет уровень шума. Как оказалось, 89 объектов игнорируют нормы превышения громкости звуков. «Нарушителей спокойствия» оштрафовали. Напомним, что создание шумов, которые не дают жителям полноценно отдохнуть, с 22.00 до 6.00, является нарушением общественного спокойствия.

ВАЖНО

Телефон единой информационной линии Управления Роспотребнадзора по Кировской области (8332) 40-67-24.

Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00; перерыв на обед с 12:00 до 12:48.

ИСТОЧНИК KP.RU