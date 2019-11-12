790 многодетных семей Кировской области подали заявления на получение регионального семейного капитала

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-12T17:18:57+03:00

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Закон, предусматривающий соцподдержку, был принят по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева. Ее могут получить семьи, родившие (или усыновившие в возрасте до одного года) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов напомнил, что данная социальная выплата является одной из 28, направленных на помощь семьям с детьми. Среди них есть ежемесячные пособия при рождении первенца, дополнительная выплата родителям детей в возрасте 1,5-3 лет, которые не посещают детский сад, а также материальная помощь в виде единовременной выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Закон о предоставлении регионального семейного капитала вступил в силу 13 октября 2019 года. Воспользоваться им можно в двух формах. Первая - нецелевая. Ее размер 50 тысяч рублей. Израсходовать средства можно на любые цели.

Вторая форма носит целевой характер. Средства можно потратить на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на ее частичное или полное погашение. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. При этом у многодетной семьи есть возможность получить еще 50 тысяч рублей на эти же цели в случае рождения последующего ребенка. Важно, что при этом жилье должно находиться в Кировской области, а семья проживать в нашем регионе не менее одного года.

На сегодняшний день поступило уже 790 заявок на получение соцподдержки. 426 многодетных семей получили ее на нецелевые нужды, а 43 - на выплату по ипотечному кредиту.

Напомним, что для получения этого вида метриальной поддержки нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства, а также в многофунциональные центры. С перечнем документов, необходимых для оформления регионального семейного капитала, можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU