790 многодетных семей Кировской области подали заявления на получение регионального семейного капитала
Закон, предусматривающий соцподдержку, был принят по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева. Ее могут получить семьи, родившие (или усыновившие в возрасте до одного года) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов напомнил, что данная социальная выплата является одной из 28, направленных на помощь семьям с детьми. Среди них есть ежемесячные пособия при рождении первенца, дополнительная выплата родителям детей в возрасте 1,5-3 лет, которые не посещают детский сад, а также материальная помощь в виде единовременной выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Закон о предоставлении регионального семейного капитала вступил в силу 13 октября 2019 года. Воспользоваться им можно в двух формах. Первая - нецелевая. Ее размер 50 тысяч рублей. Израсходовать средства можно на любые цели.
Вторая форма носит целевой характер. Средства можно потратить на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на ее частичное или полное погашение. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. При этом у многодетной семьи есть возможность получить еще 50 тысяч рублей на эти же цели в случае рождения последующего ребенка. Важно, что при этом жилье должно находиться в Кировской области, а семья проживать в нашем регионе не менее одного года.
На сегодняшний день поступило уже 790 заявок на получение соцподдержки. 426 многодетных семей получили ее на нецелевые нужды, а 43 - на выплату по ипотечному кредиту.
Напомним, что для получения этого вида метриальной поддержки нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства, а также в многофунциональные центры. С перечнем документов, необходимых для оформления регионального семейного капитала, можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU