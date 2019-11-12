В Кирове пройдет XIХ Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-12T16:48:28+03:00

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Сегодня, 12 ноября, в правительстве Кировской области состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему XIХ Межрегиональному форуму «Эффективная энергетика и ресурсосбережение». В рамках форума обсуждают актуальные вопросы энергетики, ЖКХ, газификации, теплоснабжения.

На пресс-конференции рассказали об особенностях форума этого года, о его программе, о темах круглых столов и дискуссий. Ее участниками стали заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Николай Мальков, директор Кировского областного государственного унитарного предприятия «Агентство энергосбережения» Роман Сандалов и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Именно эти компании являются организаторами мероприятия.

Межрегиональный форум энергосбережения, который пройдет 14-15 ноября - традиционное ежегодное мероприятие, в котором участвуют крупные компании, энергетики, большие потребители различных видов энергии. Форум проходит при участии Вятского государственного университета, который и предоставил площадку для мероприятия – здание Инженериума. Свое участие подтвердил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- На форуме будет действовать несколько площадок, на которых будут затрагиваться и обсуждаться такие актуальные темы, как энергоэффективность, - рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Николай Мальков. - Будет поднят вопрос по цифровизации, который в настоящее время обсуждается во всех сферах экономики, в том числе, в энергетике. Также будет поднят достаточно актуальный вопрос по развитию газомоторного топлива, который тоже сейчас обсуждается на всех уровнях власти. Необходимо ввести в работу решение этого вопроса и перевести автотранспорт более экологические виды топлива.

Форум предполагает, что на нем будут встречаться энергетики с одной стороны и потребители – с другой. Обратная связь со стороны потребителей в таких вопросах очень важна.

- Беречь наши топливно-энергетические ресурсы необходимо, так как это напрямую влияет на наш бюджет, как в случае промышленных предприятий, так и в случае семейного бюджета. Введение этих эффективных энергосберегающих мероприятий в жизнь - это экономия наших средств, - отметил Николай Мальков.

Сфера участников форума очень широка: топливно-энергетический комплекс, практики, ученые, эксперты, главные муниципальные образования, представители ТСЖ и многие другие специалисты.

- Дискуссии будут живые и очень практикоориентированные, они помогут обменяться серьезным опытом, - выразил надежду директор Кировского областного государственного унитарного предприятия «Агентство энергосбережения» Роман Сандалов. - Мероприятие направлено на решение практических вопросов по финансированию, по проблемам развития газомоторного топлива. Мы сможем перенимать друг у друга опыт и находить решения уже существующих проблем.

По словам Романа Анатольевича, форум высоко оценивается с точки зрения именно практической ориентированности, поскольку на нем вырабатываются решения, которые помогают двигаться в направлении сбережения энергоресурсов.

Секрет эффективности мероприятия кроется в том, что оно состоит из двух составляющих: конференция и экспозиционная часть. На выставке представлены технологии и комплексные решения – как большие, так и локальные.

- Благодаря этому участники воспринимают мероприятие положительно. Обсудив вопросы, предложения, технологии, они имеют возможность непосредственно на экспозиции предприятий ознакомиться с теми решениями, которые предлагаются на выставке, - подчеркнул вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. - Экспозиционная часть является показательной площадкой для применения технологий. Для компаний-участников это возможность показать свою работу, свои достижения, и, собственно, результаты применения технологий. Каждый здесь может что-то для себя найти.

Также Андрей Усенко отметил, что Кировская область - один из немногих регионов, где подобные мероприятия проходят на постоянной основе. По словам вице-президента ВТПП, в основном подобные мероприятия проводятся в Москве, однако далеко не все они ориентированы на решение региональных вопросов. Поэтому гости, которые приезжают на форум, отзываются о нем в положительном ключе.

- Наша площадка для профессионального освещения вопросов в регионе существует уже почти двадцать лет. Изменения за это время произошли кардинальные. Вопросы выходят на высокий уровень технологий, - подчеркнул Андрей Леонидович.

На данный момент на участие зарегистрировано порядка 900 человек. Это представители и муниципальных образований, и предприятий Кировской области. Помимо того, зарегистрировались представители предприятий соседних регионов - республики Коми, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Программу форума можно найти на сайте правительства Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU