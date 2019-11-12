В Кировской области иномарка сбила мужчину с детской коляской
Двухлетний ребенок получил травмы
Удар пришелся на правую сторону автомобиля. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В понедельник, 11 ноября, около 16.30 часов в поселке Лебяжье на улице Комарова 61-летний водитель на «Дэу Нексия» сбил пешехода с ребенком. ДТП произошло на обочине проезжей части.
- В результате происшествия 60-летний мужчина-пешеход получил травмы, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Ему понадобилась госпитализация.
На момент аварии в коляске находился двухлетний ребенок. Он также травмирован. К счастью, травмы были не такими сильными. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU