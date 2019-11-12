2019-11-12T16:21:53+03:00
Происшествия

В Кировской области иномарка сбила мужчину с детской коляской

Двухлетний ребенок получил травмы
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Удар пришелся на правую сторону автомобиля. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиУдар пришелся на правую сторону автомобиля. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 ноября, около 16.30 часов в поселке Лебяжье на улице Комарова 61-летний водитель на «Дэу Нексия» сбил пешехода с ребенком. ДТП произошло на обочине проезжей части.

- В результате происшествия 60-летний мужчина-пешеход получил травмы, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Ему понадобилась госпитализация.

На момент аварии в коляске находился двухлетний ребенок. Он также травмирован. К счастью, травмы были не такими сильными. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая карта мусорного полигона в Осинцах продолжит работу
Одним из строителей «Титаника» был вятчанин
Жители Кирова жалуются на шум из-за строек
790 многодетных семей Кировской области подали заявления на получение регионального семейного капитала
В Кирове пройдет XIХ Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение»
В Кирове после «диверсии» бобров начали ремонт улицы Луганской
В Кирсе откроют ясли на 60 мест
Космонавты поприветствовали будущих участников студенческой олимпиады «Я - профессионал» с борта МКС
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
Нововятский пенсионер подозревается в убийстве 59-летней женщины
В «УРАЛХИМе» отметили Всемирный День молодежи
В Кировскую область ввезли тонну зараженных киви
Микрорайон Урванцево чуть не затопило ливневыми водами
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Единственная козоводческая ферма в Кировской области планирует производить 7 тонн молока в сутки
Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова
«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2
Драка кировских школьниц закончилась травмой головы
Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы
Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов