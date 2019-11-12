2019-11-12T15:06:57+03:00
Общество

В Кирсе откроют ясли на 60 мест

До конца 2019 года планируется достроить еще три аналогичных объекта
Николай Хмелев
Поделиться:
Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
Изменить размер текста:

Здание детского сада приняли в эксплуатацию в конце октября. Вскоре его откроют для посещений. Ясли смогут принять до 60 воспитанников.

В правительстве Кировской области прошло совещание у первого заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Курдюмова. На встрече обсуждали вопросы ввода в эксплуатацию детских садов в районах. На сегодняшний день еще три дошкольных учреждения находятся на стадии строительства. Они располагаются в селе Бобино Слободского района, в городе Слободском и поселке Опарино.

- В выходные я побывал на строительной площадке в Бобино, - рассказал зампред. - Там работы идут в соответствии с планом. Сейчас продолжается строительство здания и прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. Все работы на объекте, напомню, должны быть завершены до конца декабря.

Строительство объекта осложняется погодными условиями. Несмотря на это, глава Слободского района и подрядчик заявили о своей уверенности в том, что здание будет сдано в срок. Специально для этого строители вывели дополнительные бригады на объект.

На совещании поднимался вопрос возведения школы в Чистых прудах. На данный момент она готова на 99%. По планам, ее должны закончить в 2020 году. Однако на новую школу в микрорайоне большой спрос. В связи с этим было принято решение ускорить строительство. На сегодняшний день подрядчики занимаются монтажом учебного оборудования. Кроме того, идет процесс получения лицензии на образовательную деятельность.

Напомним, в Кировской области по национальному проекту «Демография» на 2018-2020 годы запланировано строительство 21 дошкольного учреждения. Десять из них появятся в районах. В областном центре уже действует шесть детских садов, еще пять запустят до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая карта мусорного полигона в Осинцах продолжит работу
Одним из строителей «Титаника» был вятчанин
Жители Кирова жалуются на шум из-за строек
790 многодетных семей Кировской области подали заявления на получение регионального семейного капитала
В Кирове пройдет XIХ Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение»
В Кировской области иномарка сбила мужчину с детской коляской
В Кирове после «диверсии» бобров начали ремонт улицы Луганской
Космонавты поприветствовали будущих участников студенческой олимпиады «Я - профессионал» с борта МКС
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
Нововятский пенсионер подозревается в убийстве 59-летней женщины
В «УРАЛХИМе» отметили Всемирный День молодежи
В Кировскую область ввезли тонну зараженных киви
Микрорайон Урванцево чуть не затопило ливневыми водами
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Единственная козоводческая ферма в Кировской области планирует производить 7 тонн молока в сутки
Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова
«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2
Драка кировских школьниц закончилась травмой головы
Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы
Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов