В Кирсе откроют ясли на 60 мест

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-12T15:06:57+03:00

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Здание детского сада приняли в эксплуатацию в конце октября. Вскоре его откроют для посещений. Ясли смогут принять до 60 воспитанников.

В правительстве Кировской области прошло совещание у первого заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Курдюмова. На встрече обсуждали вопросы ввода в эксплуатацию детских садов в районах. На сегодняшний день еще три дошкольных учреждения находятся на стадии строительства. Они располагаются в селе Бобино Слободского района, в городе Слободском и поселке Опарино.

- В выходные я побывал на строительной площадке в Бобино, - рассказал зампред. - Там работы идут в соответствии с планом. Сейчас продолжается строительство здания и прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. Все работы на объекте, напомню, должны быть завершены до конца декабря.

Строительство объекта осложняется погодными условиями. Несмотря на это, глава Слободского района и подрядчик заявили о своей уверенности в том, что здание будет сдано в срок. Специально для этого строители вывели дополнительные бригады на объект.

На совещании поднимался вопрос возведения школы в Чистых прудах. На данный момент она готова на 99%. По планам, ее должны закончить в 2020 году. Однако на новую школу в микрорайоне большой спрос. В связи с этим было принято решение ускорить строительство. На сегодняшний день подрядчики занимаются монтажом учебного оборудования. Кроме того, идет процесс получения лицензии на образовательную деятельность.

Напомним, в Кировской области по национальному проекту «Демография» на 2018-2020 годы запланировано строительство 21 дошкольного учреждения. Десять из них появятся в районах. В областном центре уже действует шесть детских садов, еще пять запустят до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU