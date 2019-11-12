Нововятский пенсионер подозревается в убийстве 59-летней женщины

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-12T13:52:27+03:00

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В Нововятском районе возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый – 66-летний житель Нововятска. Об этом «Комсомолке» рассказал Следственный комитет Кировской области.

В следственные органы из полиции поступило сообщение: в одном из гаражей, расположенных в микрорайоне Радужный, обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями головы, шеи и тела. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По версии следствия, 9 ноября 66-летний мужчина и 59-летняя женщина познакомились в одном из местных магазинов и договорились о следующей встрече. Встретившись тем же вечером, они направились в один из гаражей в Радужном, принадлежащий мужчине, где стали распивать алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой мужчина несколько раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте. Осознав, что произошло, он ушел домой и рассказал родственникам о случившемся. Члены семьи вызвали полицию, которая и задержала убийцу.

Сейчас решается вопрос о заключении преступника под стражу. В ходе допроса пенсионер признал свою вину. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU