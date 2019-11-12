Единственная козоводческая ферма в Кировской области планирует производить 7 тонн молока в сутки

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-12T12:27:12+03:00

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Сейчас производство уже частично запущено. На него завезли специализированное оборудование. Так, на сегодняшний день на козоводческой ферме в Куменском районе содержится порядка одной тысячи голов мелкого рогатого скота. Это еще не полная мощность предприятия. К концу 2022 года поголовье может увеличиться до 2,3 тысячи голов дойного стада. Это позволит производить до семи тонн молока в сутки. Такие показатели сделают ферму самой крупной во всей России.

- Мы еще в стадии строительства, но частично комплекс запущен, - рассказала животновод Елена Скопина. - В том числе и сердце фермы - доильно-молочный зал. Коза очень любопытное и игривое животное, поэтому оборудование адаптировано под ее физиологию. К примеру, система блокирования спроектирована специально для коз, но, несмотря на фиксацию, животные чувствуют себя комфортно, что очень важно для увеличения надоя. Доильное оборудование расположено таким образом, что по окончании дойки коза спрыгивает с него, что тоже определено физиологией.

Животновод объехала несколько европейских стран для того, чтобы ознакомиться с технологиями зарубежного производства молока и содержания этих животных. И уже на сегодняшний день опыт позволяет содержать на ферме швейцарскую породу коз. Первую партию завезли еще в 2017 году. Тогда их было всего 140 голов. В 2018 году завезли еще 200 племенных козочек, а в 2019 - 400.

- Чем больше голов содержатся на ферме, тем ниже выходит себестоимость молока и продуктов из него, - отметил Алексей Котлячков. - Лето у нас короткое, корма нужно заготавливать быстро, а для этого необходим набор машин. Затраты на их приобретение оправдывают себя в случае большого объема заготовок.

Руководство предприятия работает по нескольким «фронтам» сразу. Так, помимо производства молока, в скором времени здесь начнется селекционная работа. По планам, в ближайшие десять лет о российской породе коз будут знать на мировом уровне. Кроме того, на предприятии занимаются подготовкой кадров. Студенты местного техникума проходят здесь практику. И уже по окончании первого курса заключают договор с сельхозпредприятием, чтобы после окончания учебы работать на ферме в качестве зоотехников и ветеринаров.

ИСТОЧНИК KP.RU