2019-11-12T12:27:12+03:00
Общество

Единственная козоводческая ферма в Кировской области планирует производить 7 тонн молока в сутки

К концу 2022 года она выйдет на полную мощность
Николай Хмелев
Поделиться:
Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
Изменить размер текста:

Сейчас производство уже частично запущено. На него завезли специализированное оборудование. Так, на сегодняшний день на козоводческой ферме в Куменском районе содержится порядка одной тысячи голов мелкого рогатого скота. Это еще не полная мощность предприятия. К концу 2022 года поголовье может увеличиться до 2,3 тысячи голов дойного стада. Это позволит производить до семи тонн молока в сутки. Такие показатели сделают ферму самой крупной во всей России.

- Мы еще в стадии строительства, но частично комплекс запущен, - рассказала животновод Елена Скопина. - В том числе и сердце фермы - доильно-молочный зал. Коза очень любопытное и игривое животное, поэтому оборудование адаптировано под ее физиологию. К примеру, система блокирования спроектирована специально для коз, но, несмотря на фиксацию, животные чувствуют себя комфортно, что очень важно для увеличения надоя. Доильное оборудование расположено таким образом, что по окончании дойки коза спрыгивает с него, что тоже определено физиологией.

Животновод объехала несколько европейских стран для того, чтобы ознакомиться с технологиями зарубежного производства молока и содержания этих животных. И уже на сегодняшний день опыт позволяет содержать на ферме швейцарскую породу коз. Первую партию завезли еще в 2017 году. Тогда их было всего 140 голов. В 2018 году завезли еще 200 племенных козочек, а в 2019 - 400.

- Чем больше голов содержатся на ферме, тем ниже выходит себестоимость молока и продуктов из него, - отметил Алексей Котлячков. - Лето у нас короткое, корма нужно заготавливать быстро, а для этого необходим набор машин. Затраты на их приобретение оправдывают себя в случае большого объема заготовок.

Руководство предприятия работает по нескольким «фронтам» сразу. Так, помимо производства молока, в скором времени здесь начнется селекционная работа. По планам, в ближайшие десять лет о российской породе коз будут знать на мировом уровне. Кроме того, на предприятии занимаются подготовкой кадров. Студенты местного техникума проходят здесь практику. И уже по окончании первого курса заключают договор с сельхозпредприятием, чтобы после окончания учебы работать на ферме в качестве зоотехников и ветеринаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая карта мусорного полигона в Осинцах продолжит работу
Одним из строителей «Титаника» был вятчанин
Жители Кирова жалуются на шум из-за строек
790 многодетных семей Кировской области подали заявления на получение регионального семейного капитала
В Кирове пройдет XIХ Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение»
В Кировской области иномарка сбила мужчину с детской коляской
В Кирове после «диверсии» бобров начали ремонт улицы Луганской
В Кирсе откроют ясли на 60 мест
Космонавты поприветствовали будущих участников студенческой олимпиады «Я - профессионал» с борта МКС
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
Нововятский пенсионер подозревается в убийстве 59-летней женщины
В «УРАЛХИМе» отметили Всемирный День молодежи
В Кировскую область ввезли тонну зараженных киви
Микрорайон Урванцево чуть не затопило ливневыми водами
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова
«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2
Драка кировских школьниц закончилась травмой головы
Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы
Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов