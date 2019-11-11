2019-11-11T18:07:44+03:00
Общество

Драка кировских школьниц закончилась травмой головы

С девочками будет работать психолог
Олег ЛЯЛИН
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Драка произошла из-за личной неприязни.Драка произошла из-за личной неприязни.Фото: Олег УКЛАДОВ
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8 ноября в одной из групп ВК о нашем городе появился пост о драке двух учениц в районе кинотеатра «Дружба».

- Была избита девочка, у нее закрытая черепно-мозговая травма, - сообщает автор записи.

Из-за случившегося городской департамент образования прибыл с проверкой в школу № 40, в которой обучаются школьницы. Подрались ученицы 7-го и 8-го классов. Они сами рассказали, что повздорили из-за «личных разногласий». Одна из девочек «заработала» ушиб мягких тканей. Черепно-мозговая травма, о которой писал автор записи в соцсети, не подтвердилась.

- Сегодня обе школьницы пришли на занятия, - отметили в департаменте образования. - С обеими будет работать школьный психолог.

Для примирения учениц и урегулирования конфликтной ситуации привлекут родителей. С подростками планируют провести воспитательные беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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