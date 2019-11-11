Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-11T18:01:01+03:00

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В правительстве Кировской области медалями «За мужество в спасении» и «За спасение жизни» были награждены трое кировских подростков: Артем Шевнин, Дмитрий Карпунин и Лев Соловьев. Ребята проявили смелость, героизм и твердость духа и не растерялись в трудных и опасных ситуациях для жизни – как своей, так и чужой. Подобное мероприятие проходит в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В Кировской области оно состоялось уже в шестой раз.

У всех троих подростков - совершенно разные истории и разные экстремальные ситуации. Двое отважных ребят - 12-летний Артем Шевнин и 14-летний Дмитрий Карпунин - живут в поселке Новый Советского района Кировской области. В апреле 2019 года ребята спасли своего 7-летнего друга, который провалился в заброшенный пожарный водоем, наполненный талой водой. Артем бросился в холодную воду и вытащил тонущего мальчика со дна водоема. Дима помог обоим ребятам выбраться на берег и добраться до дома. Третий юный герой, 11-летний Лев Соловьев, живет в Советске. В апреле 2019 года он вместе со своим младшим братом-первоклассником и его другом находился один в частном доме, когда в жилище внезапно вспыхнул пожар. Лев не растерялся и по телефону вызвал пожарных. После этого мальчик велел ребятам дышать через мокрую ткань, а затем разбил окно и помог им выбраться из горящего дома.

Фото: https://www.kirovreg.ru

На церемонии юным героям Артему Шевнину и Дмитрию Карпунину вручили медали «За спасение жизни», Лев Соловьев получил медаль «За мужество в спасении». Кроме наград, ребята получили подарки от Росгвардии. Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кировской области Сергей Окулов в своем обращении к ребятам и их родителям отметил, что сегодняшнее мероприятие в очередной раз показывает, что в Кировской области были, есть и будут настоящие герои, готовые прийти на помощь людям в трудной жизненной ситуации.

Благодарность родителям и педагогам отважных ребят выразили Председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Виктор Бондарев и министр образования Кировской области Ольга Рысева. Виктор Бондарев в своем обращении подчеркнул, что родители юных героев воспитали прекрасных членов общества, которые, не задумываясь о последствиях своего поступка, выполнили свой долг и спасли жизни других людей. Ольга Рысева отметила, что поступки ребят - яркий пример того, какие знания даны педагогами школьникам. Руководителям школ, в которых учатся ребята, были вручены благодарственные письма министерства образования за достойное воспитание юных героев.

ИСТОЧНИК KP.RU