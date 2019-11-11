2019-11-11T17:41:53+03:00
Происшествия

Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП

В авариях пострадали как автомобили, так и люди
Анастасия РОМАНОВА
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Аварии были поистине страшными. Фото: https://vk.com/gibdd43Аварии были поистине страшными. Фото: https://vk.com/gibdd43
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Выходные дни вновь ознаменовались немалым количеством ДТП: по сообщению ГИБДД Кировской области, с 8 по 10 ноября по области произошло 11 аварий. Не обошлось без травм и даже, к сожалению, без человеческих жертв. В большинстве своем водители попросту не справились с управлением – видимо, сказались погодные условия. Однако также сыграл свою роль человеческий фактор. Так, 10 ноября в 10.40 в Яранском районе на 165-ом км автодороги «Вятка» 39-летний водитель «Рено Логан», выезжая с обочины, не убедился в безопасности и не уступил дорогу «Ладе Калине», за рулем которой сидел 50-летний водитель, и врезался в «Ладу». В результате пострадали водитель «Рено Логан» и 3 его пассажира – женщины 30, 45 и 37 лет. Отмечается, что виновник аварии был в нетрезвом состоянии, также его пришлось увезти в больницу из-за полученных травм.

Прискорбно, но одна из аварий обернулась трагедией с человеческими жертвами. 9 ноября в 22.15 на 19-ом км автодороги Киров-Стрижи-Оричи, по предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 55-летнего мужчину, который шел по проезжей части. В результате происшествия пешеход погиб.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям транспортных средств о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям. Не стоит забывать о собственной безопасности и пешеходам: переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, убедившись, что водители вас видят, остановились и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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