20-летний житель Омутнинска подозревается в убийстве своего 43-летнего знакомого

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-11T15:37:19+03:00

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В Омутнинске возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый – 20-летний местный житель. Об этом нам сообщил Следственный комитет по Кировской области.

8 ноября в Омутнинский МСО от полиции поступило сообщение: во время тушения пожара в одной из квартир по улице Кривцова в Омутнинске нашли тело 43-летнего мужчины – хозяина загоревшейся квартиры. Сообщается, что на теле обнаружили травмы, характерные для насильственной смерти: ушибы головы и следы от ударов ножом.

После поджога здесь царит разруха. Фото: СУ СКР по Кировской области

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя по особо важным делам Омутнинского МСО, сотрудников полиции, экспертов. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия восстановили примерную картину трагедии.

По версии следователей, вечером 7 ноября потерпевший со своим 20-летним знакомым распивали алкоголь. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого гость несколько раз ударил хозяина квартиры по голове, предположительно поленом, после чего нанес еще несколько ударов ножом по телу. Хозяин квартиры скончался на месте. Убийца поджег квартиру погибшего с целью замести следы преступления, после чего сбежал. На данный момент подозреваемый задержан и взят под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU