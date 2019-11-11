2019-11-11T14:55:14+03:00
Общество

В Кировской области обнаружили 1,2 тонны зараженных мандаринов из Турции

В продукции нашли щитовку
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Для здоровья человека щитовка не опасна. Фото: pixabay.comДля здоровья человека щитовка не опасна. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в Кировской области зараженные мандарины. Продукцию завезли к нам из Турции. На плодах заметили красную померанцевую щитовку.

Щитовка - опасный вредитель цитрусовых. Насекомое вызывает опадение плодов и листьев. Также из-за вредителя растение может усохнуть.

Общий вес зараженных мандаринов составил 1,2 тонны. Однако к продаже фрукты допустили. Дело в том, что щитовка в основном распространяется через посадочный материал. Зараженные же плоды не представляют опасности для человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова
«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2
Драка кировских школьниц закончилась травмой головы
Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы
Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов
20-летний житель Омутнинска подозревается в убийстве своего 43-летнего знакомого
Перепады температуры и осадки: какая погода ожидает кировчан на этой неделе?
Чепчанин отправится на исправительные работы за угрозу убийством
Соки полезнее?
В Кирове пенсионерка получила смертельные ожоги на пожаре
Специалисты «Ростелекома» признаны лучшими в сфере создания оптической инфраструктуры
В Кирове сотрудники ГДМС «выселяют» бобров из своих хаток
Главный «дорожник» Евгений Лунев прощается с Кировом
В Слободском местная жительница запечатлела «световой лес»
Администрация Шабалинского района незаконно проверила деятельность ЖКХ
Комитет по энергетике Государственной Думы РФ поддержал законодательные инициативы «Россетей» и концепцию цифровой трансформации
В Кирове проходят «XV Молодежные Циолковские чтения»
В Кировской области произошло около 50 ДТП за сутки
Детский сад на улице Крупской планируют сдать до конца года
В Кирове бобров обвинили в подтоплении улицы Луганской
Кировчане станут платить больше за проезд в общественном транспорте
ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» повышает экологическую безопасность своих энергообъектов
Поменяем резину быстро и недорого даже бронетранспортерам: у одной из кировских «шиномонтажек» появился необычный клиент