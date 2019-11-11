В Кировской области обнаружили 1,2 тонны зараженных мандаринов из Турции
В продукции нашли щитовку
Для здоровья человека щитовка не опасна. Фото: pixabay.com
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Специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в Кировской области зараженные мандарины. Продукцию завезли к нам из Турции. На плодах заметили красную померанцевую щитовку.
Щитовка - опасный вредитель цитрусовых. Насекомое вызывает опадение плодов и листьев. Также из-за вредителя растение может усохнуть.
Общий вес зараженных мандаринов составил 1,2 тонны. Однако к продаже фрукты допустили. Дело в том, что щитовка в основном распространяется через посадочный материал. Зараженные же плоды не представляют опасности для человека.
ИСТОЧНИК KP.RU