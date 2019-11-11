В Кирове пенсионерка получила смертельные ожоги на пожаре
В субботу, 9 ноября, в одном из домов на улице Энтузиастов произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около семи утра.
- На момент прибытия пожарных подразделений из окон квартиры исходил дым, - рассказали в ОНДПР города Кирова. - Спасатели, проникнув в квартиру, обнаружили в одной из комнат пенсионерку, а во второй комнате ее сына.
Обоих эвакуировали из горящего помещения и оказали первую медицинскую помощь. В ГУ МЧС России по Кировской области сообщили, что женщину с ожогами 2-4 степени (60% тела) доставили в областную травматологию.
Травмы, полученные от огня, были смертельными. Женщина скончалась на больничной койке.
По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU