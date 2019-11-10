2019-11-10T12:07:24+03:00
Общество

В Кирове сотрудники ГДМС «выселяют» бобров из своих хаток

Причиной послужило затопление улицы Луганской
Олег ЛЯЛИН
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Плотины бобров уничтожили с помощью спецтехники. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheПлотины бобров уничтожили с помощью спецтехники. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Природоохранная прокуратура и КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира Кировской области» забили тревогу. Из-за потопа на улице Луганской «дорожники» разрушили плотины бобров, которые проживали в местных озерах. В водоемах проживали две семьи бобров (10 - 14 особей). Теперь животные лишены своих построек. За численностью бобров следит специальная комиссия. Она, вместе с организациями, которым большие грызуны принесли вред, оценивает весь урон поселению. Акты об урегулировании «бобриного вопроса» утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами.

Но работники кировского ГДМС к комиссии не обращались. Они решили самовольно устранить проблему. Мероприятия по разрушению плотин проводились с 7 по 9 ноября, с помощью спецтехники и водолазов. Такие работы должны быть согласованы с арендаторами охотничьих угодий и организациями, которые понесли убытки из-за животных. «Дорожники» же сами решили проявить инициативу, за что и будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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