Администрация Шабалинского района незаконно проверила деятельность ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-09T11:04:58+03:00

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В мае 2019 года, в Ленинском городском поселении Шабалинского района комиссия от местной администрации решила проверить «коммунальщиков» из «Шабалинское ЖКХ». Только вот проверка не была согласована с прокуратурой района. Цели у администрации были благородными: проверка деятельности ЖКХ, как компания соблюдает все нормы и правила по благоустройству на их территории. Однако сама комиссия попалась на том, что от местной прокуратуры никакого разрешения на внеплановую проверку не получала. Это значит, что органы контроля попытались незаконно вмешаться в деятельность организации.

Из-за выявленного нарушения в отношении ведущего специалиста по благоустройству и дорожной деятельности администрации Ленинского городского поселения возбудили административное дело. «Санкцией» за такого рода правонарушение стало предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU