2019-11-09T11:04:58+03:00
Общество

Администрация Шабалинского района незаконно проверила деятельность ЖКХ

Прокуратура ничего не знала о таком визите
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Прокуратура вынесла нарушителю наказание в виде предупреждения.Прокуратура вынесла нарушителю наказание в виде предупреждения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В мае 2019 года, в Ленинском городском поселении Шабалинского района комиссия от местной администрации решила проверить «коммунальщиков» из «Шабалинское ЖКХ». Только вот проверка не была согласована с прокуратурой района. Цели у администрации были благородными: проверка деятельности ЖКХ, как компания соблюдает все нормы и правила по благоустройству на их территории. Однако сама комиссия попалась на том, что от местной прокуратуры никакого разрешения на внеплановую проверку не получала. Это значит, что органы контроля попытались незаконно вмешаться в деятельность организации.

Из-за выявленного нарушения в отношении ведущего специалиста по благоустройству и дорожной деятельности администрации Ленинского городского поселения возбудили административное дело. «Санкцией» за такого рода правонарушение стало предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24