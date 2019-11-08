2019-11-08T17:41:26+03:00
Общество

В Кирове проходят «XV Молодежные Циолковские чтения»

В форуме принимают участие школьники и студенты из 18 регионов России
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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Торжественное открытие мероприятия состоялось в Детском космическом центре имени Виктора Савиных. В церемонии приняли участие вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко и региональный министр культуры Татьяна Мазур. Кроме того, на открытие «XV Молодежных Циолковских чтений» был приглашен летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Кирова и области Виктор Савиных. К поздравлениям присоединились действующие космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Они отправили видеообращение с борта Международной космической станции. Чтения были организованы при активном содействии правительства Кировской области.

- Желаю участникам Молодёжных Циолковских чтений плодотворной работы на всех площадках форума, а также ярких впечатлений, открытий и интересного общения с уникальными спикерами, присутствующими на мероприятии, - сказал во вступительной речи Андрей Плитко.

Министр культуры добавила, что чтения посвящены памяти великого русского ученого, основоположника космонавтики. В Детском космическом центре они проходят впервые.

Участников форума ждет множество лекций и практикумов. Так, школьники и студенты, прибывшие из 18 регионов страны, смогут узнать много нового на тему космоса, об управлении космическим кораблем. Также для участников проведут экскурсии и аудиовизуальные спектакли.

Кстати, спикерами на чтениях выступят правнуки самого Циолковского — Сергей Самбуров и Елена Тимошенкова. Также перед участниками выступят начальник отделения перспективных транспортных кораблей Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Блинов, советник генерального директора по информационному обеспечению АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва Роман Туркенич и другие почетные гости.

На церемонии закрытия «XV Молодежных Циолковских чтений» состоится запуск моделей космических ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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