2019-11-08T17:34:02+03:00
Происшествия

В Кировской области произошло около 50 ДТП за сутки

Из-за разбушевавшейся стихии по региону прокатилась волна аварий
Анастасия РОМАНОВА
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Многочисленные аварии не обошлись без жертв. Фото: https://vk.com/gibdd43Многочисленные аварии не обошлись без жертв. Фото: https://vk.com/gibdd43
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7 ноября ознаменовалось большим количеством ДТП: по сообщению ГИБДД Кировской области, в регионе за вчерашний день произошло около 50 аварий. В большинстве случаев водители попросту не справились с управлением — гололед сделал свое дело, и последствий не избежали даже обладатели зимней резины на колесах. В основном пострадали автомобили, но, увы, без травм не обошлось. Так, 7 ноября в 1.20 на ул. Воровского у дома 153 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-211183 сбил 21-летнего молодого человека, пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего пришлось отвезти в больницу. К сожалению, простыми травмами дело не ограничилось: ДТП, произошедшее в Нагорске, унесло человеческую жизнь. В 10.30 на ул. Советская у д. 79, 55-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Хендай», за рулем которого сидел 38-летний мужчина. В результате водитель «Шевроле Нивы» от полученных травм скончался на месте ДТП.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует водителям быть предельно внимательными в сложных погодных условиях и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД, в первую очередь, скоростного режима и правил маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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