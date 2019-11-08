Детский сад на улице Крупской планируют сдать до конца года

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-08T17:24:33+03:00

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Детский сад на улице Крупской, 5а готовится к сдаче. Сейчас в дошкольном учреждении ведутся отделочные работы, заливка напольной стяжки и устройство вентилируемого фасада. Кроме того, специалисты благоустраивают территорию детского сада и занимаются созданием прогулочных площадок для ребят.

Напомним, что муниципальный контракт на строительство детского сада заключили в июле текущего года. Дополнительные средства на его создание привлекли из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Демография». На днях на объекте в рамках выездного совещания побывал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

- В связи с тем, что все мероприятия национального проекта «Демография» в регионе мы выполняли в срок, было принято решение выделить Кировской области денежные средства на строительство дополнительных объектов, - подчеркнул Дмитрий Курдюмов. - Благодаря совместным усилиям правительства Кировской области и администрации города Кирова до конца года мы можем и обязаны ввести в эксплуатацию этот детский сад.

Планируется, что дошкольное учреждение сдадут до конца текущего года. Детский сад будет принимать 270 малышей. На первом этаже будут размещаться шесть ясельных групп для детей от 1,5 до 3 лет. На втором - шесть групп для детей более старшего возраста.

- Я очень рада, что наш микрорайон расцветает, строятся новые детские сады, - отметила молодая мама Александра Иванова. - Мы рассчитываем попасть в ясельную группу нового детского сада. Сейчас моему ребенку 7 месяцев, с полутора лет планируем уже пойти в детский садик.

Напомним, что всего в ближайшее время в Кирове откроется пять новых детских садов. Учреждения должны пройти процедуру лицензирования на осуществление воспитательной деятельности до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU