Кировчане станут платить больше за проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-08T15:50:52+03:00

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Такой вывод сделал гендиректор «Кировпассажиравтотранс» Денис Пырлог. В эфире радио «Эхо Москвы в Кирове» он рассказал о о конкурсе, который объявила мэрия. На обслуживание троллейбусов и автобусов выделено четыре лота. Эти лоты расчитаны только на наступающий 2020 год. Стоимость лотов - 12 миллионов рублей. Эти «миллионы» будут выделены победившим компаниям-перевозчикам. Деньги, конечно же, бюджетные. Денис Пырлог считает, что такая сумма слишком маленькая, транспортники не смогут покрывать все свои убытки, так что им придется повысить стоимость проезда.

Пырлог сообщает, что в других городах с хорошими бюджетами на нужды «перевозчиков» выделяют сотни миллионов рублей. В нашем городе тоже были случаи, что транспортникам выделяли 50 миллионов рублей. В городе рост цен на проезд не менялся уже три года. Власти города говорят, что считают необходимым повысить цену за проезд в городе. На сегодняшний день стоимость проезда в Кирове - 22 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU