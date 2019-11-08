2019-11-08T13:46:30+03:00
Происшествия

Год дополнительно: осужденный Кировской колонии дал взятку конвоиру

Отдел собственной безопасности регионального УФСИН взял с поличным взяткодателя
Алена ЗАЙЦЕВА
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..Фото: Валерий РОМАНОВ
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Год к сроку в 5,5 лет добавит себе осужденный из колонии особого режима Верхнекамского района. Как рассказали в УФСИН России по Кировской области, 40-летний рецидивист, отбывающий наказание в ИК-29, подошел к конвоиру с просьбой «за вознаграждение» пронести в колонию телефон и зарядку. Конвоир напомнил осужденному, что колония - это не курорт, и что телефон является запрещенным к пользованию предметом за колючей проволокой

Такой разговор до сознания осужденного не дошел. Через какое-то время он снова обратился с этим же предложением. И когда просьбы, несмотря на отказы со стороны сотрудника стали регулярными, конвоир обратился в службу собственной безопасности.

СБ-шники осужденного «поймали с поличным».

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», – сообщает пресс-служба УФСИН России по Кировской области.

Мужчина, попавшийся на взятке, был неоднократно судим. На данный момент отбывает срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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