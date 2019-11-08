2019-11-08T13:10:59+03:00
Общество

Лекарств нет: прокуратура в Унинском районе нашла нарушения в обеспечении льготников

Только в одном районе 94 рецепта были «списаны»
Алена ЗАЙЦЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Льготники, которые получают лекарства бесплатно или с большими скидками, так как порой жизненно необходимые ампулы или таблетки настолько дороги, что не по карману среднестатистическому кировчанину, не раз жаловались на отсутствие их в аптеке. В Унинском районе прокуратура провела тотальную проверку аптек, которые предоставляют таблетки и ампулы по льготным рецептам.

- В текущем году работниками аптеки № 13 в срок не обеспечена своевременная выдача гражданам лекарственных препаратов по 68 рецептам, 50 их которых были списаны из-за отсутствия лекарственных препаратов в аптеке либо срок их действия истек, - рассказали о результатах в прокуратуре Кировской области. - А по 18 рецептам срок выдачи лекарственных средств, отпускаемых льготным категориям граждан, и не вошедших в минимальный ассортимент лекарственных средств, составил свыше 10 дней.

Только за сентябрь и октябрь не были вовремя выданы лекарства по 26 рецептам. Директора аптеки привлекли к дисциплинарной ответственности – дали выговор.

А тем временем, правительство Кировской области опубликовало информацию о том, что на финансирование региональной льготы в 2019 году из областного бюджета было выделено 436,4 млн рублей. И в октябре дополнительно еще 50 миллиона. И еще 7 миллионов выделили из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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