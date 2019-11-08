2019-11-08T12:46:32+03:00
Общество

Отстранение Быкова стало самым обсуждаемым политическим событием в стране

Новость вышла за рамки обсуждения областными СМИ
Олег ЛЯЛИН
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Отстранение от должности прокомментировали "уходом на другую работу". Фото: zsko.ruОтстранение от должности прокомментировали "уходом на другую работу". Фото: zsko.ru
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Рейтинг фонда «Петербургская политики» может удивить кировчан. На 14 строчке этого топа можно увидеть новость об отставке председателя Заксобрания Владимира Быкова. В пресс-службе ОЗС назвали причину отстранения от должности - «уход на другую работу». Кроме отставки Быкова регион отметился не менее важными новостями.

Так, у нашего региона оказалась пониженная устойчивость (это целый комплекс социальных, экономических, демографических факторов). Рейтинг Кировской области - 5,2 балла.

Еще фонд занимается тем, что анализирует новости федеральных округов и ранжирует их на негативные и позитивные. Из негативных событий в нашем регионе отмечены следующие. Это приговор к 6 годам колонии предпринимателю Яфаркину за «махинации» с землей Парка Победы. Далее - увольнение руководителя департамента муниципальной собственности Кирова Елены Ляпуновой. Так же Кировская область заняла 70-е место («третье с конца») по доступности газа для населения.

Но не стоит забывать и о положительных событиях. Например, фармацевтическая компания «Нанолек» объявила, что планирует создать лекарство против рака крови. Так же, кировскому заводу «Искож» эксперты из Фонда развития промышленности одобрили льготный займ. Безусловно, эти деньги помогут заводу повысить качество и количество выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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