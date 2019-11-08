На улицы Кирова высыпали 150 тонн реагентов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-08T11:49:09+03:00

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Вчерашний день отметился бушующей стихией: на город обрушился сильный ливень, переходящий в град и крупные хлопья снега. Дороги разом заледенели, обеспечив всем жителям города очередной день жестянщика. Однако, судя по тому, что нам сообщает горадминистрация, управление дорожной и парковой инфраструктуры было готово к таким природным катаклизмам. Вечером после ледяного дождя и в течение ночи дорожные службы города обработали противогололедными материалами дороги на всех основных улицах. Особое внимание было уделено расчистке и подсыпке пешеходных зон, остановок, лестниц. По словам руководителя УДПИ Евгения Лунева, работы продолжались до 23 часов ночи и сегодня в 5 утра провели повторную обработку. За ночь были обработаны улицы Московская, Воровского, Ленина, Горького, Володарского, Розы Люксембург, Молодой Гвардии, Орловская, Урицкого, Красноармейская, Пролетарская, Менделеева, Казанская, Милицейская, Преображенская, Спасская, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Комсомольская, Свободы, Пугачева, а также микрорайоны Нововятский, Коминтерновский, Чистых пруды и слободы. - К утру на улично-дорожной сети (проезжей части и пешеходных зонах) было распределено 150 тонн противогололедных материалов, - сказал Евгений Лунев. - Однако вчера на тротуарах образовалась наледь, сегодня рабочие занимаются ее ликвидацией – скалыванием льда. В данный момент 54 единицы техники и 56 рабочих ведут расчистку дорог и тротуаров на улицах Ленина, Горького, Левитана, Грибоедова, Павла Корчагина, на Театральной площади, в слободе Сошени, в поселках Костино, Дороничи.

ИСТОЧНИК KP.RU