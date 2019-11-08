В Кирово-Чепецком районе открылся новый завод по производству средств тушения пожаров

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-08T11:47:35+03:00

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В поселке Ключи Кирово-Чепецкого района открыли новый завод по производству средств пожаротушения «Эпотос-К». Торжественная церемония открытия, на которой присутствовали заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев и глава Кирово-Чепецкого района Сергей Елькин, состоялась 7 ноября. На новом заводе будут производиться различные системы пожаротушения — от небольших порошковых модулей до целых комплексных систем.

Завод возвели за полтора года льготному кредиту по программе поддержки предпринимательства. На земельном участке площадью в 16 000 кв. метров было построено несколько промышленных корпусов, создано более 200 новых рабочих мест и установлено современное оборудование.

– Этот завод стал еще одним новым высокотехнологичным предприятием Кировской области. Несомненно, это важное событие не только для Кирово-Чепецкого района, но и для всего региона, - сказал во время церемонии открытия завода заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. - От лица губернатора Кировской области Игоря Васильева и председателя правительства региона Александра Чурина желаю предприятию успешной работы, – сказал во время церемонии открытия завода заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.

В торжественной обстановке глава Кирово-Чепецкого района Сергей Елькин вручил руководителям предприятия разрешение на ввод в эксплуатацию.

Отметим, что в группу компаний «Эпотос» входит шесть предприятий в разных регионах России, включая завод в Кировской области. По словам председателя совета директоров группы компаний Елены Чащиной, новый завод позволит предприятию увеличить объемы выпускаемой продукции. Основное направление работы завода — изготовление средств пожаротушения, которые успешно применяются на многих промышленных и гражданских объектах для защиты от пожаров: кораблях и судах Военно-Морского Флота, наземном транспорте, в метрополитенах, поездах, в административных и общественных зданиях, на крупных объектах энергоснабжения. Кроме того, устройства компании «ЭПОТОС» используются и для охраны личного имущества граждан, защищая его от бытовых пожаров. Предприятие экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

— Наши системы пожаротушения уже используются в Московском метро, в вагонах РЖД и даже в машинах проекта «Кортеж». Мы и дальше будем расширять географию использования нашей продукции, — рассказали на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU