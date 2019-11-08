58 новых пианино получат музыкальные школы Кировской области

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-08T11:03:22+03:00

Инструменты в таком количестве в школы не поступали уже более 30 лет

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В школы искусств и музыкальные школы Кировской области поступят новые пианино марки «Николай Рубинштейн». Поставка инструментов началась в рамках нацпроекта «Культурная среда». Указ о начале осуществления проекта подписал президент нашей страны Владимир Путин.

Вице-губернатор области Андрей Плитко отметил, что последний раз новые музыкальные инструменты поставляли в детские музыкальные школы около 30 лет назад. «Снабжение» школ искусств пианино стало возможно благодаря контракту правительства Кировской области и Минпромторга России. Контракт оценен в 20 миллионов 242 тысячи рублей. Сейчас в различные школы области поступили 48 «Рубинштейнов». К концу года это количество увеличится еще на 10 инструментов.

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур рассказала, что новые музыкальные инструменты пришлись по нраву и директорам, и преподавателям, и ученикам музыкальных школ нашего региона. К концу 2019 года школы Кирова, Оричевского, Лебяжского, Советского, Яранского, Опаринского и других районов области полностью укомплектуют новыми пианино. Реализация нацпроектов находится на особом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU