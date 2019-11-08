В Кировской области прошли подготовку 40 общественных лесных инспекторов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-08T10:52:08+03:00

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В регионе происходит формирование института общественных лесных инспекторов. Их обучение происходит на базе министерства лесного хозяйства Кировской области. Добровольцы изучают основы лесного законодательства, положения лесной охраны, правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Обучение общественных инспекторов происходит по инициативе вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Он обозначил необходимость сохранения лесов пресечения нарушений лесного законодательства во время III Лесного форума. Поручение было адресовано министерству лесного хозяйства.

- Институт общественных лесных инспекторов необходим для эффективного управления лесной отраслью. Еще в июне в регионе не было ни одного общественного лесного инспектора, а сегодня уже 40 человек прошли обучение и получили соответствующие удостоверения, - отметил вице-губернатор. - Основная задача инспекторов - оказывать содействие органам государственного надзора, участвовать в мероприятиях по предупреждению и выявлению нарушений лесного законодательства, а также по лесовосстановлению и охране лесов.

Практические занятия будущих общественных лесных инспекторов проводит «Авиалесоохрана». Учреждение организует выездные семинары, которые позволяют добровольцам перенять опыт наставников, повысить свою квалификацию.

Общественные лесные инспекторы занимаются профилактикой нарушений лесного законодательства. Для этого регулярно проводятся встречи с руководителями районов области, отраслевыми специалистами, а также арендаторами лесных участков.

- Очень важно, чтобы на лесных делянках соблюдались требования законодательства: своевременно производилась очистка лесосеки от порубочных остатков, была собрана и вывезена в установленный срок заготовленная древесина, качественно проведены лесовосстановительные работы, - заявил министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин.

В Министерстве напомнили, что стать общественным лесным инспектором может любой гражданин РФ, достигший 18-летия, который готов оказывать органам госнадзора содействие на добровольной и безвозмездной основе. Узнать подробности можно в региональном минлесхозе по телефону (8332) 64-34-75.

ИСТОЧНИК KP.RU