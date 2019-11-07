2019-11-07T18:14:13+03:00
Общество

В Кировской области предприятие за два месяца задолжало работникам 9,2 млн рублей

Гендиректору внесено представление об устранении нарушений
Евгений ДЕМИХОВ
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В итоге работники получили свои зарплатыВ итоге работники получили свои зарплатыФото: Олег ЗОЛОТО
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256 работников завода не получали зарплату два месяца. В итоге предприятие накопило задолженность за август и сентябрь 2019 года 9,2 миллиона рублей. Если бы зарплата у всех сотрудников была одинаковая, то каждый из них недополучил 35,9 тысяч рублей за два месяца работы.

- В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор Опаринского района внёс генеральному директору ПАО «Моломский ЛХЗ» представление, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Кроме того, был направлен иск в суд защиту интересов граждан с требованием о взыскании с предприятия имеющейся задолженности по заработной плате.

После вмешательства правоохранительных органов предприятие выплатило долг перед своими работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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