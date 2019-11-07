Кировский завод выпустил технику, не имеющую аналогов в мире

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-07T17:47:34+03:00

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В четверг, 7 ноября, на АО «Кировский машзавод 1 Мая» состоялась официальная презентация нового гидравлического крана грузоподъемностью 150 тонн для потенциальных заказчиков - железнодорожных компании РФ и зарубежных стран. Новый кран был создан специально для РЖД. Его можно использовать для ликвидации последствий железнодорожных аварий, подъема локомотивов, а также при строительстве путей и мостов.

Почетными гостями презентации стали губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правительства Кировской области Александр Чурин, министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков и заместитель начальника ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» Владимир Тараскин. Также на презентации присутствовали представители ОАО «РЖД» и предприятий машиностроения, и даже потенциальные заказчики из ближнего и дальнего зарубежья.

- Это знаковое событие не только для Кирова и Кировской области, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - «Кировский машзавод 1 мая» в интересах департамента безопасности движения «Российской железной дороги» разработал специальный кран. Производство такого рода машин ставит завод в ранг ведущих мировых производителей, в которых заинтересованы не только российские, но и зарубежные покупатели. Надеюсь, их ряды будут расширяться. Кран разработан с нуля, а при его производстве применялись цифровые технологии.

По заверениям работников завода, аналогов такой техники пока нет: подобные краны выпускает лишь один немецкий производитель, однако они значительно уступают разработке кировских инженеров по грузоподъемности и ряду других характеристик. Грузоподъемность и возможности крана впечатляют - он может поднимать до 150 тонн, работать со стрелой в горизонтальном положении и легко двигается с 40-тонным грузом на крюке, что и продемонстрировали гостям.

- Этот кран позволяет выйти нам на международный рынок, - подчеркнул директор «Кировского машзавода 1 мая» Сергей Чурин. - Перед нами открываются азиатские рынки. Это самые развивающиеся рынки в мире. И перспективы у завода в этом направлении неплохие. Кран создавался в течении года, а разрабатывался несколько лет.

По словам Игоря Васильева, новый кран уже заинтересовал потенциальных покупателей из-за рубежа.

- Сегодняшнее событие даже не заводского, городского, регионального или российского масштаба. Это событие международного масштаба. Это видно и по составу гостей, которые прибыли сегодня в Киров. Вместе с нами возможности крана оценили гости из Республики Беларусь и Монголии. Производство подобного рода техники ставит не только завод «1 мая», но и всю область в разряд мировых производителей тяжелой техники для железных дорог, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU